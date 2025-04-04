Действующий чемпион Италии планирует подписать ключевого футболиста Марселя

Миланский "Интер" планирует подписать ключевого футболиста "Марселя" этим летом.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство "нерадзурри" размышляет над тем, чтобы сделать первое предложение "провансальцам" в размере 20-25 миллионов евро по Луису Энрике.

Бразильский вингер является ключевым игроком в системе Роберто Де Дзерби. В этом сезоне 23-летний футболист забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за "Марсель" во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Его действующее соглашение с французским клубом действует до конца июня 2028 года.