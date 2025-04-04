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Действующий чемпион Италии планирует подписать ключевого футболиста Марселя
Переход может состояться в ближайшее трансферное окно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" планирует подписать ключевого футболиста "Марселя" этим летом.
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство "нерадзурри" размышляет над тем, чтобы сделать первое предложение "провансальцам" в размере 20-25 миллионов евро по Луису Энрике.
Бразильский вингер является ключевым игроком в системе Роберто Де Дзерби. В этом сезоне 23-летний футболист забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за "Марсель" во всех турнирах.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Его действующее соглашение с французским клубом действует до конца июня 2028 года.
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