Бывший спортдир Наполи рассказал о том, как итальянские гранды в свое время отказались от Марадоны

Пьерпаоло Марино, человек, который привел Диего Армандо Марадону в "Наполи", рассказал, что "Ювентус", "Интер" и "Сампдория" отказались от возможности первыми подписать легендарного аргентинца.

"В то время я был самым молодым спортивным директором в Серии А, и чтобы отпраздновать сохранение места в элите для "Авеллино", я заключил с "Барселоной" контракт на 100 тысяч долларов за товарищеский матч, если они привезут Марадону.

За восемь дней до игры агент ФИФА Риккардо Фуига, который занимался этим вопросом, зашел в мой офис и сказал, что "Барса" приедет, но без Диего, ведь тот поссорился с клубом. И мне пришлось решать, что делать с 40 тысячами зрителей, которые ждали его.

Тогда Фуига предложил найти клуб в Италии, который согласится подписать Марадону. Единственными, кто мог себе это позволить, были "Ювентус", "Сампдория" и "Интер". Я позвонил всем трем, но все они отказались. Фуига был потрясен. Говорил: "Как такое возможно – мы предлагаем Марадону, а ни один клуб не соглашается?", – рассказал Марино.