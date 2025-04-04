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Бывший спортдир Наполи рассказал о том, как итальянские гранды в свое время отказались от Марадоны
А остальное уже история
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пьерпаоло Марино, человек, который привел Диего Армандо Марадону в "Наполи", рассказал, что "Ювентус", "Интер" и "Сампдория" отказались от возможности первыми подписать легендарного аргентинца.
"В то время я был самым молодым спортивным директором в Серии А, и чтобы отпраздновать сохранение места в элите для "Авеллино", я заключил с "Барселоной" контракт на 100 тысяч долларов за товарищеский матч, если они привезут Марадону.
За восемь дней до игры агент ФИФА Риккардо Фуига, который занимался этим вопросом, зашел в мой офис и сказал, что "Барса" приедет, но без Диего, ведь тот поссорился с клубом. И мне пришлось решать, что делать с 40 тысячами зрителей, которые ждали его.
Тогда Фуига предложил найти клуб в Италии, который согласится подписать Марадону. Единственными, кто мог себе это позволить, были "Ювентус", "Сампдория" и "Интер". Я позвонил всем трем, но все они отказались. Фуига был потрясен. Говорил: "Как такое возможно – мы предлагаем Марадону, а ни один клуб не соглашается?", – рассказал Марино.
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"Наполи" тогда еще никогда не выигрывал чемпионат Италии, но Марино увидел потенциал: огромные доходы от продажи футболок и заполненные трибуны могли перекрыть подобную инвестицию.
"За несколько дней до этого я ужинал с Антонио Джулиано, директором "Наполи". Он сказал, что клуб ищет легионера. Я позвонил ему – сначала он ответил "нет", но через 10 минут перезвонил. На следующее утро мы организовали встречу. А дальше – история", – сказал Марино.
Напомним, что в составе "Наполи" Марадона провел 257 официальных матчей, в которых забил 115 голов и отдал 76 ассистов. Вместе с клубом аргентинец выиграл два титула Серии А, Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
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