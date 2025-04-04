Артем Довбик: от триумфа в Жироне до испытаний в Роме и сборной Украины

Артем Довбик — имя, которое за последние годы стало символом стремительного взлета и непростых испытаний в европейском футболе. Блестящий сезон в испанском чемпионате навсегда останется в памяти болельщиков. Именно в "Жироне" фанаты увидели весь потенциал и возможности украинского форварда. Но всему рано или поздно приходит конец. Именно благодаря своим изумительным показателям Артем получил несколько предложений от ведущих клубов европейского футбола. Но выбор Довбика пал на итальянскую Серию А.

Часть футбольных болельщиков считают, что нужно было принимать предложение от "Атлетико" и идти на повышение. Бытует мнение, что "Рома" – это понижение для такого футболиста как Артем Довбик. И несмотря на то, что старт сезона выдался на самым лучшим образом – на данный момент нападающий включен в список претендентом на "Лучшего игрока месяца" в Серии А.

Мирко Вучинич, который выступал за "Ювентус" и "Рому" выразил слова поддержки Артему и оценил его уход из Испании:



"Итальянский чемпионат намного сложнее. "Рома" - непростое место. Не стоит забывать, что этот клуб привык к хорошим форвардам, начиная с Батистуты. В первый год и мне пришлось нелегко", - рассказал черногорец.

Триумф в "Жироне": сезон мечты

После превосходного сезона в УПЛ, где Артем наколотил 24 гола за 30 матчей в составе "Днепр-1" им всерьез заинтересовались скауты из топ-5 европейских чемпионатов. Основным претендентом выступала "Жирона", которая на тот момент старалась укрепить свой состав для конкурентного выступления в Ла Лиге. Отдали испанцы ни много ни мало 6.5 млн евро, забегая наперед стоит отметить, что трансфер был выгоден "Жироне" не только с финансовой стороны, но и с футбольной.

Сезон 2023/2024 годов стал для Довбика поистине звездным. В составе "Жироны" он провел 36 матчей в рамках испанского чемпионата, где забил 24 гола и отдал 8 результативных передач. Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и не один раз огорчал голкиперов лучших команд планеты. Эти показатели принесли престижный трофей Пичичи, вручаемый лучшему "снайперу" по окончанию сезона.

Анализируя его игру в "Жироне", стоит отметить, что Довбик был ключевой фигурой в атакующей стратегии команды. Его тепловая карта показывает, что он наиболее активен в штрафной площади, что свидетельствует о его способности находить и использовать голевые моменты. Однако его влияние простиралось и на более глубокие позиции, где он выполнял функции сдерживания и удержания мяча. Статистика ударов также впечатляет: 24 гола с 24.3 ожидаемых (xG), что подчеркивает его эффективность в завершении атак.

Из более глубоких показателей стоит отметить передачи Артема, которые очень приближены к цифрам полузащитников. Ведь их точность достигала 75%, что является отличным достижением для форварда. На удивление контроль мяча также достигал отметки в районе 70%. Благодаря своей антропометрии Артем спокойно выигрывал второй этаж и несмотря на высокий уровень и рост защитников Ла Лиги процент выигранных единоборств на "втором этаже" составлял порядка 60%. И напоследок, что удивляет практически всех болельщиков – это игра в обороне, а именно отбор мяча. Показатель по окончанию сезона закрепился на отметке в 75%.

Переход в "Рому": новые вызовы и адаптация

Главная интрига лето 2024 года заключалась в том, куда же перейдет Артем Довбик. Как и всегда все упиралось в финансы. "Атлетико" был заплатить ту сумму, которая требовала "Жирона" за своего звездного нападающего, но "Рома" также желала заполучить украинца, но банально не могла потянуть запрос испанского клуба. Но окончательное решение было за футболистом, который хотел перейти в Серию А.

Мало кто знает, но в клубе были скандальные моменты, связанные с действиями администрации. Бывшая сотрудница команды, которая перешла на новую должность в "Ноттингем" после скандального увольнения была причастна к уходу прошлого тренера "Ромы". Так уж сложилось, что Артем оказался в ситуации, когда в клубе наступили непростые времена. От этого и пострадала адаптация. Потому как Довбик зачастую зависит от игры партнеров, а у "Ромы" тогда менялись тренера и сложно было быстро найти свой стиль на поле.

Все задавались вопросом о целесообразности сохранения такого нападающего, который забивает в среднем гол за месяц. Но многое изменилось, с приходом Клаудио Раньери. Под руководством нового тренера команда даже получила шансы на еврокубки в следующем сезоне, а самое главное – Артем Довбик начал забивать и приносить пользу клубу. Таким образом уже сейчас украинец имеет 11 голов в активе, что дает ему возможность быть на 8-м месте в турнирной таблице бомбардиров.

Раньери выразил поддержку игроку, подчеркнув его трудности, связанные с ситуацией на родине:

"Мы должны помнить, что Артем переживает непростые времена из-за событий в Украине".

Важным психологическим аспектом стали последние игры в исполнении Артема. Украинский нападающий восстановился после травмы и за март провел 4 игры в Серии А, из которых 2 он выходил на замену. Но это не помешало Довбику забить 3 гола. Своей игрой Артем пробился в список претендентов на звание "Лучшего игрока месяца". К слову, среди конкурентов находятся Николо Барелла, Да Кунья, Фаджоли, Орсолини и Соле. Конечно это не означает, что Артем точно получит награду, но это придаст уверенности на финальный отрезок Серии А, который очень важен для закрепления в верхней части турнирной таблицы.

А где стабильность?

В этом всем важно найти понимание, почему же в "Жироне" Артем превзошел всех конкурентов и стал лучшим бомбардиром, а в "Роме" и сборной Украины пока складывается не так как хотелось. Что касается национальной команды, то здесь нет полной ясности происходящего. Партнеры по команде в клубах гораздо слаженнее и выше классом, нежели в сборной. Также стоит учитывать работу тренерского штаба, потому как банально можно неправильно использовать игрока и как итог – в команде форвард, который не забивает. Это все касается тактических схем, стиля игры, а возможно и психологического фактора.





Ясно одно, что в "Роме" Довбик еще предстоит немало работы и адаптация еще не закончена. Безусловно, это прекрасный знак, что Артем начал забивать на регулярной основе, но этот показатель еще нужно удержать. Что касается атакующих статистических показателей, то они особо не изменились. Есть лишь только вопросы по контролю мяча, который явно просел в сравнении с прошлым сезоном и сейчас составляет 40%. И оборонительные качества уступают, так как в "Жироне" процент составлял 75%, а сейчас упал до 50%.



Конечно эти показатели еще не являются финальными, так как итальянский чемпионат в самом разгаре и как раз таки в последних турах будет многое решаться. И сейчас, когда Артем постепенно возвращает свою былую форму – можно с уверенностью сказать, что главная битва еще впереди. Но помимо этого важным фактором является вера и поддержка руководства клуба. Так как рассматривался вариант со сменой тренера и в кандидатах был Джан Пьеро Гасперини, который заявил, что устроит серьезную революцию в составе римлян. Довбик был в списке на продажу, а руководство моментально отреагировало категорическим "нет".

Будущее: оставаться в "Роме" или искать новые горизонты?

Вопрос о будущем Довбика остается открытым. С одной стороны, он демонстрирует прогресс в "Роме" под руководством Раньери. С другой стороны, существуют предположения о возможном переходе в другие европейские клубы, учитывая его потенциал и возраст. А в условиях того, что сейчас ведущие команды планеты критически нуждаются в форварде – из желающих выстроится очередь. Главное в этом всем сохранять спокойствие и действовать без эмоций.



Итальянский клуб вероятнее всего получит путевку в еврокубки на следующий сезон. А потому Артему нужно понимать, что следующий год должен быть куда более перспективным. Ввиду того, что в летнее трансферное окно "Рома" однозначно будет усиливаться, а также может прийти новый тренер. И зная позицию руководства – игра будет строиться вокруг украинского форварда и под него будет организовывать стиль команды.

Учитывая что адаптация подходит к своему завершению, а глядя на статистические показатели становится понятным, что она прошла весьма неплохо. Стоит сделать вывод, что Артему нужно остаться в Риме еще хотя бы на сезон. А уже по итогу выступлений принимать решение о своем будущем, которое точно будет связано с топ клубами ведущих европейских чемпионатов.

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