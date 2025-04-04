Туринский "Ювентус" готов сохранить арендованного защитника "Милана".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, представители "старой синьоры" сообщили агентам Пьера Калюлю о намерениях клуба подписать 24-летнего француза на полноценной основе. "Ювентус" собирается активировать опцию выкупа игрока в размере 14 миллионов евро этим летом. Уже известно, что центральный защитник подпишет контракт до 2029 года с зарплатой около 2,4 миллионов евро в год.

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В этом сезоне Пьер Калюлю провел 33 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.