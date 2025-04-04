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Звездный нападающий Ливерпуля может стать одноклубником Довбика
Футболист может вернуться в Италию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Ливерпуля" в следующем сезоне может стать одноклубником Артема Довбика в "Роме".
Как сообщает издание RomaPress со ссылкой на Repubblica, руководство "джалоросси" заинтересовано в подписании Федерико Кьезы. Они готовятся отправить запрос "красным" об аренде 27-летнего итальянца в следующем сезоне после установленных контактов с представителями английского клуба.
Напомним, что Кьеза присоединился к "Ливерпулю" летом прошлого года из "Ювентуса" за 12 миллионов евро.
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В этом сезоне Федерико Кьеза принял участие в 11 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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