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Звездный нападающий Ливерпуля может стать одноклубником Довбика

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Звездный нападающий Ливерпуля может стать одноклубником Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Ливерпуля" в следующем сезоне может стать одноклубником Артема Довбика в "Роме".

Как сообщает издание RomaPress со ссылкой на Repubblica, руководство "джалоросси" заинтересовано в подписании Федерико Кьезы. Они готовятся отправить запрос "красным" об аренде 27-летнего итальянца в следующем сезоне после установленных контактов с представителями английского клуба.

Напомним, что Кьеза присоединился к "Ливерпулю" летом прошлого года из "Ювентуса" за 12 миллионов евро.

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В этом сезоне Федерико Кьеза принял участие в 11 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Ливерпуль Рома (Италия) Федерико Кьеза
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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Андрей Журба
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