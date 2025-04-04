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Лидер обороны Интера стремится остаться в команде
Защитник хочет продолжать играть на самом высоком уровне
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер обороны миланского "Интера" стремится остаться в клубе.
Известный журналист Руди Галетти сообщил, что 33-летний Стефан де Врей собирается остаться в клубе на следующий сезон и продолжить карьеру на самом высоком уровне.
Также отмечается, что руководство "нерадзури" уже вскоре примет окончательное решение относительно его будущего, а главный тренер команды Симоне Индзаги считает его важным игроком.
Выступления опытного центрального защитника сборной Нидерландов в последних матчах выглядят очень убедительно.
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В этом сезоне Стефан де Врей провел 34 матча за "Интер", в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.
Ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" готов подписать его в качестве замены Вирджилу ван Дейку.
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