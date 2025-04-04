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Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры
Что за путешествие!
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ромы" Матс Хуммельс объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры по окончании текущего сезона.
"Danke, Grazie, Thank you. Что за путешествие!" 36-летний игрок сделал официальное заявление в своих социальных сетях.
THE END. Was für eine Reise! @OfficialASRoma @BVB @FCBayern @DFB_Team— Mats Hummels (@matshummels) April 4, 2025
Danke, Grazie, Thank you. pic.twitter.com/9a2tnHUyZB
Хуммельс провел выдающуюся карьеру, в течение которой выступал за такие клубы как: "Бавария" и "Боруссия Дортмунд".
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36-летний Хуммельс - чемпион мира, финалист ЛЧ, пятикратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка страны, также пять раз защитник выигрывал Суперкубок.
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