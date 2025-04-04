Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры

Центральный защитник "Ромы" Матс Хуммельс объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры по окончании текущего сезона.

"Danke, Grazie, Thank you. Что за путешествие!" 36-летний игрок сделал официальное заявление в своих социальных сетях.

Хуммельс провел выдающуюся карьеру, в течение которой выступал за такие клубы как: "Бавария" и "Боруссия Дортмунд".

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36-летний Хуммельс - чемпион мира, финалист ЛЧ, пятикратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка страны, также пять раз защитник выигрывал Суперкубок.