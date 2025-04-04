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Известны оценки Малиновского за матч против Удинезе

Италия
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Оценки за матч

Известны оценки Малиновского за матч против Удинезе

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

4 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Италии "Дженоа" сыграла против "Удинезе" (1:0).

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и отыграл 69 минут.

После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.3 и 6.9 соответственно.

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Малиновский отдал 77% точных передач, преуспел в шести удачных обводках из семи, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 46 касаний мяча, отдал 1 ключевой пас.
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