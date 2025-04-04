Серия А. Дженоа добывает победу после ухода Малиновского

Серия А. 31-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Удинезе" 1:0

Гол: Дзаноли 77

31-й тур Серии А открывали два явных середняка. "Удинезе" идет десятым, "Дженоа" - 12-ой, обе очень далеки и от Еврокубковой зоны, и от зоны вылета, и никого победа в этом матче даже не сдвигала с места. То есть теоретически можно было играть в свое удовольствие. Однако эти команды обычно не играют в свое удовольствие, а мучаются, обороняются, не создают в атаке. Так вышло и сегодня.

Первый тайм и визуально, и статистически полностью остался за генуэзцами. 7:1 по ударам по воротам, 3:0 - в створ, 58:42 по владению мячом. Но и тогда игра была крайне вязкой, а создать удалось три момента. Еще в дебюте вратарь Окойе потащил реально опасные удары - головой Торсбю и ногой Пинамонти. Затем еще Пинамонти пробил головой чуть выше. А "Удинезе" забил с явным нарушением правил.

Во втором тайме очевидное преимущество уже было у фриуланцев, хотя по статистике этого не было заметно. Создать они сумали. Но не забили. Лукка замыкал на дальней стойке неточно, Модешту пробивал головой в упор - Леали вытащил. Гости вновь забили из офсайда. А хозяева в итоге нашли свой гол. Экубан прорвался слева, его прострел Окойе прервал, но недалеко, и Дзаноли добил.

Обе команды остаются на своих местах. При этом "Дженоа" сохраняет баланс в последних матчах - две победы, две ничьи и два поражения. А вот "Удинезе" потерпел сегодня третье поражение подряд. "Торино" может обойти его по итогам тура.

Руслан Малиновский в предыдущем домашнем матче отметился двумя красивыми ассистами, затем начал матч в гостях против "Ювентуса" в запасе, а сегодня дома вернулся в стартовый состав. Отыграл 69 минут. Именно его заменил атакер Экубан. Украинец активно работал. Однажды пробил по воротам (издали, заблокировали), отдал пас в левую часть штрафной под удар ногой Пинамонти в дебюте.

Руслан действовал на позиции "десятки", под форвардом. Прессинговал на одной линии с ним. А вот с мячом часто опускался глубоко, помогая разыгрывать в центре поля и успешно выходить из-под прессинга. 46 раз коснулся мяча (дважды - на углу штрафной площадки соперника), отдал 36 передач (77 процентов точности). Трижды отобрал мяч. Принял участие в восьми единоборствах, выиграв семь.