Будет еще играть за Манчестер Сити? Кайл Уокер неоднозначно намекнул на возвращение в АПЛ

Кайл Уокер допустил вариант возвращения в АПЛ после завершения аренды в "Милане" и продолжения карьеры в "Манчестер Сити".

Напомним, что "Милан" зимой арендовал английского защитника "Сити" до конца этого сезона с опцией выкупа.

Однако в своем последнем интервью для ESPN 34-летний игрок подтвердил возможность возвращения в АПЛ.

"Это еще не конец. Я просто ушел в аренду. Я должен учитывать, что могу вернуться. Конечно, по окончании сезона стороны должны прийти к согласию… Слушайте, эта глава еще не закончена, и мы посмотрим, что произойдет".

За это время, проведенный в Милане, защитник сыграл в 13 играх во всех турнирах без результативных действий.