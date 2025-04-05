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Будет еще играть за Манчестер Сити? Кайл Уокер неоднозначно намекнул на возвращение в АПЛ
Еще не конец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кайл Уокер допустил вариант возвращения в АПЛ после завершения аренды в "Милане" и продолжения карьеры в "Манчестер Сити".
Напомним, что "Милан" зимой арендовал английского защитника "Сити" до конца этого сезона с опцией выкупа.
Однако в своем последнем интервью для ESPN 34-летний игрок подтвердил возможность возвращения в АПЛ.
"Это еще не конец. Я просто ушел в аренду. Я должен учитывать, что могу вернуться. Конечно, по окончании сезона стороны должны прийти к согласию… Слушайте, эта глава еще не закончена, и мы посмотрим, что произойдет".
За это время, проведенный в Милане, защитник сыграл в 13 играх во всех турнирах без результативных действий.
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