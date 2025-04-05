  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Будет еще играть за Манчестер Сити? Кайл Уокер неоднозначно намекнул на возвращение в АПЛ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет еще играть за Манчестер Сити? Кайл Уокер неоднозначно намекнул на возвращение в АПЛ

Италия

Еще не конец

Будет еще играть за Манчестер Сити? Кайл Уокер неоднозначно намекнул на возвращение в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кайл Уокер допустил вариант возвращения в АПЛ после завершения аренды в "Милане" и продолжения карьеры в "Манчестер Сити".

Напомним, что "Милан" зимой арендовал английского защитника "Сити" до конца этого сезона с опцией выкупа.

Читайте такжеУокер: Я еле сдерживал слезы, прощаясь с Манчестер Сити

Однако в своем последнем интервью для ESPN 34-летний игрок подтвердил возможность возвращения в АПЛ.

"Это еще не конец. Я просто ушел в аренду. Я должен учитывать, что могу вернуться. Конечно, по окончании сезона стороны должны прийти к согласию… Слушайте, эта глава еще не закончена, и мы посмотрим, что произойдет".

За это время, проведенный в Милане, защитник сыграл в 13 играх во всех турнирах без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Победа команды Малиновского. Дженоа – Удинезе 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Мотта: Ювентус не дал мне достаточно времени для разработки моего проекта
yellow-arrow
Милан - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.04.2025
Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости