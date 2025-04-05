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Мотта: Ювентус не дал мне достаточно времени для разработки моего проекта
Слишком быстро указали на выход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Тьяго Мотта высказался о своем увольнении из "Ювентуса", а также прокомментировал слухи о конфликте с игроками.
“Ювентус” не дал мне достаточно времени для разработки моего проекта.
Говорить, что игроки были против меня, это что-то лживое и неприемлемое”, – сказал Мотта.
Наставник возглавил "бьянконерри" в начале этого сезона, а 23 марта был уволен. В общей сложности под его руководством команда провела 42 матча. На их счету 18 побед, 16 ничьих и восемь поражений.
"Ювентус" идет на пятой позиции в чемпионате Италии. Команду возглавляет Игорь Тудор.
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