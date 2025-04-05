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Победа команды Малиновского. Дженоа – Удинезе 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

Украинец провел на поле 69 минут

Победа команды Малиновского. Дженоа – Удинезе 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Дженоа" и "Удинезе" в Генуе провели очную встречу 31 тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский вышел в старте и провел на поле 69 минут. Практически сразу, когда он покинул поле, его команда открыла счет во встрече. Этот гол в итоге и стал решающим.

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"Дженоа" – "Удинезе" 1:0

Гол: Дзаноли 77

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Удинезе
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