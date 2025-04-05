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Серия А. Комо близок к обеспечиванию места в Серии А

Италия
Обновлено

"Монца" помогает всем

Серия А. Комо близок к обеспечиванию места в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 31-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Комо" 1:3

Голы: Мота 5 - Иконе 16, Диао 39, Войвода 51

Безнадежно последняя "Монца" дарит очки всем нуждающимся. Правда, в предыдущем домашнем матче подарила не все, сыграв вничью с "Пармой". Но другой новичок Серии А, "Комо", набрал все три. Прервав серию из четырех матчей без побед.

"Монца" даже открыла счет. Мота принял длинный мяч и четко пробил. Но быстро Иконе сместился справа мимо защитников и пробил в дальний угол. Затем прострел был прерван плохо, и Ассан Диао забил свой шестой гол за клуб, к которому присоединился в январе.

Вскоре Диао проиграл дуэль Турати, а Дувикас не добил как следует. В начале второго тайма "Монца" как раз могла сравнять, когда удар Кейты Бальде вратарь Бютез перевел в перекладину, как и добивание Моты. Однако сразу же Войвода замкнул пас Какере и сделал счет 3:1.

"Комо" остается на 13-ом месте, но уже в десяти очках над зоной вылета, хотя и перед матчами почти всех конкурентов в борьбе против нее. Команда Сеска Фабрегаса близка к обеспечиванию места в Серии А. А "Монца" остается последней в десяти очках позади 17-го места.

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