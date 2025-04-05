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Парма – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Змеи настроены закрепиться на первой строчке
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер таблицы посетит "крестоносцев", которые отчаянно борются за выживание. В первом круге "нерадзурри" одержали уверенную победу со счетом 3:1.
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Серия А. 31-й тур
5 апреля. 19:00. Парма. Стадио Эннио Тардини
Парма – Интер
Трансляция – Megogo 2
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