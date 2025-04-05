Парма – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Лидер таблицы посетит "крестоносцев", которые отчаянно борются за выживание. В первом круге "нерадзурри" одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 31-й тур

5 апреля. 19:00. Парма. Стадио Эннио Тардини

Парма – Интер

Трансляция – Megogo 2