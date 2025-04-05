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Милан - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Соседи в таблице
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 31-м туре Серии А встретятся "Милан" и "Фиорентина", которые занимают 9-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
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Игра пройдет сегодня, 5-го апреля. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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