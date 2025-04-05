Серия А. Парма - Интер 2:2. Цена игры в трех турнирах

Серия А. 31-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Интер" 2:2

Голы: Бернабе 60, Ондрейка 69 - Дармиан 15, М. Тюрам 45

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Вольякко, Валенти, Валери, Эрнани (Бернабе 46), М. Кейта, Сом (Ондрейка 54), Алмквист (Леони 46), Бонни (Д. Камара 78), Ман (Пеллегрино 46)

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони (Аугусто 46), Дармиан, Чалханоглу (Фраттези 65), Асллани (Арнаутович 81), Мхитарян, Димарко (Залевски 59), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Корреа 65)

Предупреждения: Алмквист 28, Дельпрато 90+2 - Димарко 57, Залевски 89, Корреа 90+4

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Интер" - единственная команда Серии А, которая все еще играет в трех турнирах. Об этом его представители постоянно напоминают, постоянно жалуются на травмы и усталость. Симоне Индзаги рассказал, что в среду мог задействовать лишь 14 полевых игроков первой команды. А матч ведь был сложный - полуфинал Кубка против "Милана". В ближайший же вторник ожидает "Бавария" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Между ними нужно было найти силы, мотивацию и внимание для выезда к новичку Высшего дивизиона Италии. И вот этого сделать не удалось.

В первом тайме сегодня все как раз шло по плану чемпиона. Возможно, не по плану игры, ведь она была открытой, быстрой, и "Парма" выглядела опасно. Но в плане результата. 2:0 к перерыву - лучше и не надо. Хотя "нерадзурри" должны были пропускать. Еще в дебюте. Соперники дважды прорывались по левому флангу и выкладывали прямо в центр штрафной площадки, прямо перед вратарем. Но Зоммер спасал и от Бонни, и от Мана. А прострел Димарко слева с помощью рикошета нашел Дармиана, пробившего от штанги в ворота.

Ближе к концу тайма "Интер" и вовсе выглядел контролирующим игру. Выйдя к перерыву на 15 ударов по воротам (против четырех - "Пармы"). Лаутаро Мартинес бил через себя ножницами, также бил в упор с паса Тюрама, который был неудачным ударом. Сузуки четко взял первый и на инстинкте отбил второй. Затем же Мхитарян прорвался справа, отдал прострел Тюраму. Маркус попал по мячу ужасно, но тот по дикой траектории поднялся, опустился на линию ворот, Алмквист пытался выбить, но попал себе же в голову и от нее - в свои ворота.

Неделю тому "Интер" также вел со счетом 2:0 после первого тайма. Тогда он заснул во втором и постепенно вернул "Удинезе" в игру, пропустил и мог пропустить еще. Здесь вышло так же. Первые минут десять были сонными, затем "Парма" начала давить. Бернабе, замена, получил пас назад от Бонни и пробил низом из-за пределов штрафной. Далее Зоммер снял мяч с ноги Ондрейки. И, в отличие от предыдущего матча, миланцы пропустили еще один. Ондрейка, замена, прорвался, пробил в защитника, а от Ачерби мяч полетел в ворота.

Чемпион даже не сумел организовать настоящий финальный штурм. Как раз новичок побежал в контратаку, Пеллегринo замыкал прострел в падении и чуть-чуть не попал под перекладину.

Серия "Интера" из трех побед в лиге прервана. Впрочем, учитывая усталость, травмы и его серую игру, вряд ли такому стоит удивляться. Он не воспользовался четырьмя очными матчами команд Топ-9 в туре и может подпустить "Наполи" на расстояние одного очка. А "Парма" к победам над "Миланом", "Болоньей" и "Лацио", ничьим с "Ювентусом" и "Болоньей" добавляет еще один почетный результат в сезоне. И даже не проигрывает четвертый матч подряд. Правда, во всех сыграла вничью, потому зону вылета сейчас опережает лишь на четыре очка и два места.