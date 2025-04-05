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Серия А. Милан - Фиорентина 2:2. Веселая игра, но невеселый результат

Италия

Обе команды искали победу

Серия А. Милан - Фиорентина 2:2. Веселая игра, но невеселый результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 31-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина" 2:2

Голы: Абрахам 23, Йович 64 - Тиав 7 (автогол), Кен 10

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана (Бондо 80), Муса (Йович 24), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 80), Абрахам (С. Хименес 55, Феликс 80), Леау

"Фиорентина": Де Хеа, Понграчич (Комуццо 72), Мари, Раньери, Додо, Катальди (Ндур 59), Мандрагора (Адли 88), Фаджоли, Паризи (Фолоруншо 72), Гудмундссон (Бельтран 59), Кен

Предупреждения: Эрнандес 41, Уокер 45+3, Леау 58, Пулишич 58 - Мари 31, Додо 41, Де Хеа 66

Главный арбитр: Джованни Айрольди

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