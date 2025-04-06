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Ужасный старт россонери помешал победе. Милан – Фиорентина 2:2. Обзор матча
Хотя фиалки также заслуживали 3 пункта
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже к 10-й минуте тосканцы вели в счете 2:0. Хозяева смогли отыграться в середине второго тайма. В конце основного времени "лилии" забили в третий раз, но мяч бывшего "горняка" Додо отменили из-за офсайда.
"Дьяволы" занимают 9-е место (48 баллов) и 11 апреля поедут к "Удинезе". Команда из Флоренции делит шестую позицию с римскими клубами (52 очка), а в следующее воскресенье будет принимать "Парму".
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Смотрите обзор матча 31 тура Серии А
Милан. Сан-Сиро
Голы: Эбрахам, 23, Йович, 64 – Тиав, 7 (аг), Кин, 10
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