Взял ответственность на себя. Тренер Милана высказался о ничейном результате

Вчера в рамках 31-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграл вничью с "Фиорентиной", 2:2.

Подопечные Сержиу Консейсау пропустили два гола в течение первых 10 минут матча, после этого игрок "Милана" забил на 23-й минуте, а на 64-й "россонери" вовсе сравняли счет. На 89-й минуте Додо мог вывести хозяев вперед, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Так, "Милан" не может победить в трех матчах подряд. Главный тренер "черно-красных" Сержиу Консейсау прокомментировал ничью: