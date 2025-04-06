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Взял ответственность на себя. Тренер Милана высказался о ничейном результате
Не уладилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 31-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграл вничью с "Фиорентиной", 2:2.
Подопечные Сержиу Консейсау пропустили два гола в течение первых 10 минут матча, после этого игрок "Милана" забил на 23-й минуте, а на 64-й "россонери" вовсе сравняли счет. На 89-й минуте Додо мог вывести хозяев вперед, но гол был отменен из-за положения вне игры.
Так, "Милан" не может победить в трех матчах подряд. Главный тренер "черно-красных" Сержиу Консейсау прокомментировал ничью:
"Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. Нам также не удается реализовать множество моментов, и это другая проблема.
В первые 25 минут наш подход к делу был ужасным, совсем не то, что мы готовили. И в конце концов виноват я, поскольку именно я тренер".
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