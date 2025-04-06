Аталанта – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Нестабильность "Аталанты" вылезла боком в прошлых турах. Из команды, навязывающей борьбу "Наполи" и "Интера", они превратились в команду, борющуюся за зону топ-4 и теперь нужно думать не о борьбе за чемпионство, а именно о том, как попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для приближения к этой цели нужно обыгрывать "Лацио" у себя дома.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Серия А. 31-й тур.

6 апреля. 19:00. Бергамо. "Атлети Адзурри д'Италия"

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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