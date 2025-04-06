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Аталанта – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Есть ли еще хоть призрачные шансы у Гасперини на чемпионство?

Аталанта – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нестабильность "Аталанты" вылезла боком в прошлых турах. Из команды, навязывающей борьбу "Наполи" и "Интера", они превратились в команду, борющуюся за зону топ-4 и теперь нужно думать не о борьбе за чемпионство, а именно о том, как попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для приближения к этой цели нужно обыгрывать "Лацио" у себя дома.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Серия А. 31-й тур.

6 апреля. 19:00. Бергамо. "Атлети Адзурри д'Италия"

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Аталанта" — "Лацио"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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