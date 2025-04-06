  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Шанс для Довбика и компании догнать туринцев

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" наконец-то вышла на некий стабильный уровень, позволяющий им ворваться в борьбу за зону Лиги Чемпионов, впрочем для того, чтобы ее активно навязать, нужно побеждать в том числе и в таких непростых матчах, как против "Ювентуса". Готов ли Артем Довбик и его партнеры к противостоянию с таким соперником?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

Favbet
2.66
3.25
3.10
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 31-й тур.

6 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Рома" — "Ювентус"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Эмполи - Кальяри: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Аталанта – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.04.2025
Клаудио Раньери Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Игор Тудор Артем Довбик Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости