Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" наконец-то вышла на некий стабильный уровень, позволяющий им ворваться в борьбу за зону Лиги Чемпионов, впрочем для того, чтобы ее активно навязать, нужно побеждать в том числе и в таких непростых матчах, как против "Ювентуса". Готов ли Артем Довбик и его партнеры к противостоянию с таким соперником?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Серия А. 31-й тур.

6 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Рома" — "Ювентус" Смотреть трансляцию

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