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Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Шанс для Довбика и компании догнать туринцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" наконец-то вышла на некий стабильный уровень, позволяющий им ворваться в борьбу за зону Лиги Чемпионов, впрочем для того, чтобы ее активно навязать, нужно побеждать в том числе и в таких непростых матчах, как против "Ювентуса". Готов ли Артем Довбик и его партнеры к противостоянию с таким соперником?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
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Серия А. 31-й тур.
6 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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