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Эмполи - Кальяри: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Эмполи - Кальяри: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Эмполи - Кальяри: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хозяева в этой игре, команда, в которой играет на правах аренды Виктор Коваленко, "Эмполи" находится в зоне вылета с отставанием от 18-й строчки на два балла, тем временем "Кальяри" может похвастаться тем, что они находятся в безопасной зоне и оторвались от зоны вылета на шесть баллов.

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6 апреля 2025 года, 16:00
Эмполи - Кальяри
Трансляция: MEGOGO 4

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Трансляция: Эмполи - Кальяри
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