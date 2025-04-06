Эмполи - Кальяри: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Хозяева в этой игре, команда, в которой играет на правах аренды Виктор Коваленко, "Эмполи" находится в зоне вылета с отставанием от 18-й строчки на два балла, тем временем "Кальяри" может похвастаться тем, что они находятся в безопасной зоне и оторвались от зоны вылета на шесть баллов.

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6 апреля 2025 года, 16:00

Эмполи - Кальяри

Трансляция: MEGOGO 4

Трансляция матча В эфире Трансляция: Эмполи - Кальяри Смотреть трансляцию

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