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Эмполи - Кальяри: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Кальяри: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева в этой игре, команда, в которой играет на правах аренды Виктор Коваленко, "Эмполи" находится в зоне вылета с отставанием от 18-й строчки на два балла, тем временем "Кальяри" может похвастаться тем, что они находятся в безопасной зоне и оторвались от зоны вылета на шесть баллов.
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6 апреля 2025 года, 16:00
Эмполи - Кальяри
Трансляция: MEGOGO 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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