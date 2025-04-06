Италия
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Серия А. Аутсайдеры собирают по минимуму
Ничья в Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 31-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Венеция" 1:1
Голы: Баширотто 65 - Галло 50 (автогол)
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