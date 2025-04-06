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Серия А. Аутсайдеры собирают по минимуму

Италия

Ничья в Лечче

Серия А. Аутсайдеры собирают по минимуму

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 31-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Венеция" 1:1

Голы: Баширотто 65 - Галло 50 (автогол)

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