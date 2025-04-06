Попробуют подняться выше. Выйдет ли сегодня на поле Коваленко?

Сегодня в рамках 31 тура чемпионата Италии состоится матч "Эмполи" - "Кальяри".

Хозяева сегодняшней игры уже поделились стартовым составом на игру, в котором украинского полузащитника Виктора Коваленко не было.

STARTING XI | #EmpoliCagliari



Alle 15.00 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Cagliari: ecco la nostra formazione ⬇



EMPOLI: Vasquez; Goglichidze, Pezzella, Grassi, Henderson, Sambia, Cacace, Kouamè, Viti, Marianucci, Esposito pic.twitter.com/wbNBsH8C2T — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 6, 2025

Добавим, что украинский полузащитник присоединился к "Эмполи" зимой этого года, его контракт рассчитан до лета 2025 года.

За все время пребывания в "Эмполи" Коваленко сыграл в 5 матчах.