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Попробуют подняться выше. Выйдет ли сегодня на поле Коваленко?

Италия

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени

Попробуют подняться выше. Выйдет ли сегодня на поле Коваленко?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 31 тура чемпионата Италии состоится матч "Эмполи" - "Кальяри".

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Хозяева сегодняшней игры уже поделились стартовым составом на игру, в котором украинского полузащитника Виктора Коваленко не было.

Добавим, что украинский полузащитник присоединился к "Эмполи" зимой этого года, его контракт рассчитан до лета 2025 года.

За все время пребывания в "Эмполи" Коваленко сыграл в 5 матчах.

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Источник:
EmpoliFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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