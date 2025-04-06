Серия А. Аталанта - Лацио 0:1. Гасперини, точно нет коллапса?

Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 0:1

Гол: Исаксен 54

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон (Брешианини 78), Дзаппакоста, Куадрадо (Де Кетеларе 58), Лукман (Самарджич 74), Ретеги (Мальдини 75)

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Жиго (Провстгор 68), Тавареш (Лука Пеллегрини 34), Белахьян, Ровелла, Чауна (Исаксен 46), Деле-Баширу, Дзакканьи (Нослин 69), Диа (Весино 84)

Предупреждения: Колашинац 77 - Ровелла 40, Лаццари 88

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Еще три тура тому "Аталанта" разнесла в гостях "Ювентус" со счетом 4:0 и считалась сильным претендентом на Скудетто. Но затем она проиграла три матча лиги подряд, не забив ни в одном, и теперь даже ее место в Топ-4 под угрозой. После поражений от "Интера" и "Фиорентины" Джан Пьеро Гасперини сердился, называя преувеличением и отсутствием логики разговоры о коллапсе команды, заявляя, что никогда в истории не была в лучшем состоянии в лиге на такой стадии сезона. Что он скажет теперь?

Еще одним аргументом Гасперини в защиту своей команды был календарь концовки сезона. А именно - он указывал, что "Богине" остались пять домашних матчей при лишь трех гостевых. Впрочем, это как раз не преимущество, а недостаток. Поскольку дома в лиге "Аталанта" в 2025-ом году не побеждала. Сегодня ее серия в Бергамо без побед в Серии А продлилась до семи матчей - четыре ничьи, три поражения. Да и на всех полях в лиге не лучше - две победы и восемь очков в семи последних матчах. Темп 13-го места.

Ее сегодняшний соперник - "Лацио" - подходил к матчу не в лучшей форме. С двумя победами в девяти предыдущих матчах во всех турнирах, одной в шести предыдущих в лиге. Его предыдущий выезд в Серии А завершился 0:5 в Болонье, за это не удалось реабилитироваться дома против "Торино" - 1:1. Правда, Марко Барони, в отличие от Гасперини, открыто признавал кризис, проблемы, сообщал, что сильно раздражен. И сегодня выполнил семь изменений в стартовом составе. За что был вознагражден.

Игра была серой, медленной, плотной, вязкой. Чувствовалось, что обе команды в кризисе и боятся рисковать, боятся играть. В первом тайме Деле-Баширу перебрасывал вратаря - тогда защитник Колашинац помог. Второй также начался с удара Деле-Баширу, коварного. Карнезекки с ним справился. Наконец-то "Аталанта" ответила - Ретеги замыкал в упор. Но Мандас спас. А вскоре Хиен, автор результативной ошибки неделю тому, проспал длинный мяч, Деле-Баширу сбросил головой, а Исаксен, замена, замкнул.

"Аталанта" пыталась давить, но защитники "Лацио" справлялись. Иногда - в последний момент. Мандас особо и не работал. Работал Карнезекки, отбив удар Пеллегрини по дуге. А в концовке Брешианини головой с отличной позиции немного не попал.

"Аталанта" остается третьей, но еще в этом туре "Болонья" может обогнать ее по очкам, а "Ювентус" - догнать. "Лацио" же приблизился на расстояние трех очков и вернулся в борьбу за Топ-4.