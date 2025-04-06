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Заключительный матч воскресенья. Рома принимает Ювентус. Вышел ли Довбик с первых минут?

Италия

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Заключительный матч воскресенья. Рома принимает Ювентус. Вышел ли Довбик с первых минут?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем матче воскресенья в Серии А, "Рома" принимает "Ювентус".

Украинский нападающий Артём Довбик вышел с первых минут.

Для Артёма Довбика это 27-й матч в Серии А. В 22-х матчах он выходил с первых минут, ещё в четырёх матчах – со скамейки запасных.

На его счету 11 голов и три голевые передачи.

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До матча "Рома" занимает 7-е место с 52-мя баллами, "Ювентус" - 5-й с 55-ю баллами.

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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