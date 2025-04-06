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Возглавит одну из команд? Экс-тренер английского гранда присутствует на матче Рома – Ювентус, – Романо
Вряд ли посетил встречу, как обычный болельщик
Getty Images / Global Images Ukraine
На стадио "Олимпико" в этот вечер собралось немало фанатов. Среди зрителей заметили бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.
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Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что нидерландский специалист открыт к предложениям и ищет новый клуб для возвращения на работу в ближайший сезон.
Футбольный путь тен Хага начался в 1977 году. Он никогда не являлся частью итальянских команд как игрок или тренер. В его биографии работа только в двух иностранных клубах – "Манчестер Юнайтед" и дубль "Баварии" (2013-2015). Этап карьеры наставника на "Олд Траффорд" завершился в конце октября 2024-го.
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