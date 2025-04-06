Серия А. Рома - Ювентус 1:1. Слишком мирно

Серия А. 31-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 1:1

Голы: Шомуродов 49 - Локателли 40

"Рома": Свилар, Хуммельс (Шомуродов 46), Манчини, Ндика, Челик (Нельссон 72), Кристанте (Паредес 61), М. Коне, Анхелиньо, Суле, Эль-Шаарави (Гурна-Дуат 61), Довбик (Бальданци 85)

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Вейга, Келли, Веа (Камбиазо 68), Локателли (Савона 76), К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес (Коопмейнерс 69), Йилдиз, Влахович (Коло Муани 68)

Предупреждения: Кристанте 26 - Вейга 65

Главный арбитр: Андреа Коломбо

"Рома" выиграла семь матчей лиги подряд и считалась командой в лучшей форме в Серии А. Логично, что и в лучшем настроении, в состоянии любви к Клаудио Раньери. "Ювентус" совсем недавно был в худшем настроении, но начал каденцию нового тренера Игора Тудора победой, хорват был доволен работой игроков и восприятием его идей. Сегодня эти команды встретились и довольно рано решили закончить дело миром. После 53-ей минуты нанеся лишь пять ударов по воротам. Да и те выглядели случайными.

Такую осторожность и итоговую ничью можно объяснить. "Юве" все же с новым тренером, совсем недавно после 0:4 от "Аталанты" и 0:3 от "Фиорентины", уволивших Тьяго Мотту. Первый матч Тудора выиграл со счетом 1:0. В гостях в лиге в нынешнем сезоне команды из Топ-9 не побеждал. А "Рома" свою серию побед добыла над командами с 13-го места и ниже. Да и из тех семи матчей пять завершились со счетом 1:0, еще один - 2:1. А команду Топ-9 на любом стадионе в лиге в этом сезоне она побеждала лишь однажды.

Оба тренера призывали своих игроков в этом матче много бегать, много бороться. Раньери также заявил, что команды похожи по стилю, тренерские философии его и Тудора похожи - не держать мяч, а как можно быстрее посылать его в атаку, к воротам соперника, играть жестко, бороться, выкладываться на полную. Сегодня команды так и играли. И получается, что нейтрализовали друг друга. Хотя опасные моменты создавали. Первый тайм как раз смотрелся, был интересным и мог принести больше, чем один гол.

Довольно неожиданно "Ювентус" начал мощным давлением, не выпуская соперника с его половины поля.. На 16-ой минуте режиссеры трансляции показали статистику владения мячом - 85:15 в пользу туринцев. Сразу же Веа закрутил, мяч прыгнул перед Свиларом, и тому пришлось тащить. Однако в целом оборона "Ромы" держалась организованно, солидно. Другие мячи прилетали к Свилару гораздо удобнее. А постепенно и хозяева входили в игру, которая начала идти на встречных курсах.

Начались опасные моменты. Довбик прикрыл мяч корпусом и отдал левее, Кристанте выскочил на вратаря, но Калулу в блестящем подкате заблокировал удар. Гонсалес замкнул навес головой, и его Свилар кончиками пальцев перевел в перекладину. Более простые удары Влаховича и Гонсалеса Свилар взял. Эль-Шаарави замкнул навес головой и попал в стойку. А в итоге навес был выбит недалеко, Локателли пробил из полукруга перед штрафной, мяч дважды стукнулся о газон и влетел в угол.

В сущности, "Рома" не нанесла в первом тайме ни одного удара в створ ворот. Неудивительно, что Раньери решил в перерыве заменить центрального защитника на форварда. И это сразу же помогло. Довбик отправил в отрыв Шомуродова, Калулу выбил на угловой. Его Ндика замкнул головой, Ди Грегорио вытащил, но Шомуродов добил в упор.

После этого хозяева еще атаковали по инерции несколько минут, затем гости вернули себе мяч и инициативу. Хотя уже не действовали так остро, как в первом тайме. Свилар отбил удар МакКенни с острого угла, удар Йилдиза срикошетил опасно, но на угловой. В ответ Довбик убежал в контратаку, но, не найдя поддержки, пробил сам с 20-ти метров - низом, довольно сильно, но прямо к Ди Грегорио.

Серия "Ромы" из семи побед против всех в лиге прервана. Зато серия без поражений продолжилась до 15-ти матчей, домашняя такая - до девяти (серии матчей с забитыми мячами идентичны). "Ювентус" же играет вничью впервые за 11 матчей лиги, но для его нового тренера это неплохой результат. Неплохой для обеих команд, учитывая их проблемы в матчах против других команд Топ-9. "Ювентус" на данный момент в равенстве очков с четвертым местом, "Рома" в трех очках позади. Так что они борются.

Довбик принес победу "Роме" в трех матчах в марте. Но ведь над аутсайдерами. Командам Топ-9 в нынешнем сезоне в лиге он забил лишь однажды, с пенальти. Сегодня он долго был прикрыт, изолирован, был вынужден слишком много играть спиной к воротам, помогать в глубине поля. Его статистика - 16 передач с 75-ю процентами точности, 28 касаний мяча, из них три - в штрафной площадке соперника, один удар по воротам, 11 единоборств, но лишь три выигранных. Незаметный матч украинца.