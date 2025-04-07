Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Узбекский джокер спас джаллоросси от поражения. Рома – Ювентус 1:1. Обзор матча
По крайней мере, волки не отпустили в отрыв старую синьору
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре "зебры" наиграли на гол, а хозяева ни разу не попали в створ. После перерыва подопечные Раньери сравняли счет и события на поле уже развивались без преимущества одной из сторон.
"Капитолини" занимают седьмое место (53 балла) и 13 апреля их ожидает дерби с "Лацио". Туринский клуб замыкает топ-5 (56 очков) и в субботу пьемонтцы будут принимать "Лечче".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 31 тура Серии А
Рим. Стадио Олимпико
Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40
Популярное сейчас
- Динамо, Александрия и Шахтер не ошибаются. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Это не предвзятость, а…". Судейский эксперт возмущен работой проблемного арбитра на одном из центральных матчей УПЛ
- Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов
- Известны оценки Малиновского за матч против Удинезе
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта