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Узбекский джокер спас джаллоросси от поражения. Рома – Ювентус 1:1. Обзор матча

Италия
Обновлено

По крайней мере, волки не отпустили в отрыв старую синьору

Узбекский джокер спас джаллоросси от поражения. Рома – Ювентус 1:1. Обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом туре "зебры" наиграли на гол, а хозяева ни разу не попали в створ. После перерыва подопечные Раньери сравняли счет и события на поле уже развивались без преимущества одной из сторон.

"Капитолини" занимают седьмое место (53 балла) и 13 апреля их ожидает дерби с "Лацио". Туринский клуб замыкает топ-5 (56 очков) и в субботу пьемонтцы будут принимать "Лечче".

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Смотрите обзор матча 31 тура Серии А

Рим. Стадио Олимпико

Рома – Ювентус 1:1

Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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