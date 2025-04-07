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Главный тренер Ювентуса поделился мыслями после ничьей с Ромой

Италия

Еще есть пространство для улучшения

Главный тренер Ювентуса поделился мыслями после ничьей с Ромой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор пообщался с журналистами на пресс-конференции после матча с "Ромой" (1:1) в 31 туре Серии А.

"Мы должны допускать меньше моментов у своих ворот, хотя надо признать - нам сегодня не хватало структуры, которую обычно обеспечивают Глейсон Бремер, Федерико Гатти и Хуан Кабаль. У нас еще есть пространство для улучшения.

Впрочем, первым таймом я доволен – мы продемонстрировали много интересного. Затем соперник добавил, сравнял счет, но мы закончили игру в атаке, пытаясь вырвать победу – и это хороший знак. Конечно, мы не довольны, потому что не выиграли, но этот матч придает уверенности. Гол? Качество футболистов всегда решающее. Это не было очевидное решение – ворваться именно в ту зону, но оно свидетельствует о высоком уровне осознания игры.

Я очень счастлив быть здесь, но нет времени наслаждаться моментом. Надо сразу возвращаться к работе", – сказал Тудор.

Добавим, что после 31 сыгранного матча "Ювентус" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
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