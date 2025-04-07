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Клаудио Раньери дал комментарий после матча с Ювентусом
Надо рисковать ровно настолько, насколько это нужно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями после матча с "Ювентусом" (1:1).
"Мы знали, что Тудор привнесет им свою ментальность, решительность, характер. Знали, что они будут играть смело, вертикально. Поэтому сюрприза не было. Они сыграли хорошо, потому что, скажу вам прямо, "Ювентус" – это большая команда, и она будет бороться за четвертое место. Если ставить на кого-то, а я никогда в жизни не делал ставок, то на то, что эта команда финиширует в топ-4.
Футбол такой: когда мы уже выровняли игру, начали поднимать голову, то именно в тот момент они забили. Перед тем была замечательная реакция Свилара на удар головой Нико Гонсалеса, затем мы провели хорошую атаку с участием Довбика и Кристанте – и они еле-еле успели подставиться под удар Брайана. Хорошо, что мы сразу в начале второго тайма сравняли счет и впоследствии стали играть увереннее. Когда понимаешь, что не можешь выиграть, главное – не проиграть. Надо рисковать ровно настолько, насколько это нужно, и не более", – сказал Раньери.
Добавим, что после 31 сыгранного матча "Рома" занимает 7 место с 53 очками.
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