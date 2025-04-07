  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клаудио Раньери дал комментарий после матча с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клаудио Раньери дал комментарий после матча с Ювентусом

Италия

Надо рисковать ровно настолько, насколько это нужно

Клаудио Раньери дал комментарий после матча с Ювентусом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями после матча с "Ювентусом" (1:1).

"Мы знали, что Тудор привнесет им свою ментальность, решительность, характер. Знали, что они будут играть смело, вертикально. Поэтому сюрприза не было. Они сыграли хорошо, потому что, скажу вам прямо, "Ювентус" – это большая команда, и она будет бороться за четвертое место. Если ставить на кого-то, а я никогда в жизни не делал ставок, то на то, что эта команда финиширует в топ-4.

Футбол такой: когда мы уже выровняли игру, начали поднимать голову, то именно в тот момент они забили. Перед тем была замечательная реакция Свилара на удар головой Нико Гонсалеса, затем мы провели хорошую атаку с участием Довбика и Кристанте – и они еле-еле успели подставиться под удар Брайана. Хорошо, что мы сразу в начале второго тайма сравняли счет и впоследствии стали играть увереннее. Когда понимаешь, что не можешь выиграть, главное – не проиграть. Надо рисковать ровно настолько, насколько это нужно, и не более", – сказал Раньери.

Добавим, что после 31 сыгранного матча "Рома" занимает 7 место с 53 очками.

Читайте такжеСерия А. Рома - Ювентус 1:1. Слишком мирно
По теме
yellow-arrow
Болонья - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.04.2025
yellow-arrow
Главный тренер Ювентуса поделился мыслями после ничьей с Ромой
yellow-arrow
Узбекский джокер спас джаллоросси от поражения. Рома – Ювентус 1:1. Обзор матча
Клаудио Раньери Ювентус (Турин) Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости