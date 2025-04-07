Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед планирует продолжить карьеру в Серии А

Легендарный экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" может продолжить свою карьеру в "Фиорентине".

Как сообщил журналист Николо Скира, 34-летний Давид Де Хеа продлит свой контракт с "Фиорентиной". Клуб считает его ключевым и неприкосновенным игроком. Руководство "фиалок" имеет возможность продлить сотрудничество с испанским голкипером на еще один сезон, то есть до конца июня 2026 года. Эту информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Также отмечается, что на данный момент представители клуба и агенты футболиста ведут переговоры касательно соглашения сроком до конца июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Согласно условиям действующего контракта, Де Хеа может зарабатывать около 2,5 миллионов евро в год.

Недавно появлялась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении Давида Де Хеа.

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В этом сезоне Давид Де Хеа провел 31 матч за "Фиорентину" во всех турнирах, сохранив ворота "сухими" в 10 играх.