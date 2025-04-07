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Интер продвигается в переговорах по трансферу звезды Марселя

Италия

Но переплачивать не собираются

Интер продвигается в переговорах по трансферу звезды Марселя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, "Интер" активно работает над переходом вингера "Марселя" Луиса Энрике. Бразилец успешно играет в системе Роберто Де Дзерби на позиции правого вингбека. В схеме Симоне Индзаги Энрике может чередоваться с Дензелом Дюмфрисом на этой же позиции.

"Марсель" хочет за игрока 30-35 миллионов евро, тогда как "Интер" готов заплатить не более 25 миллионов. В пользу итальянского клуба играет желание самого 23-летнего футболиста перейти именно в "Интер", а также налаженные отношения с французами – совсем недавно стороны договаривались по Хоакину Корреа и Валентину Карбони.

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Соглашение находится на важном этапе, что подтверждается визитом спортивного директора "Марселя" Мехди Бенатия на "Сан-Сиро" во время дерби в Кубке Италии. "Интер" хочет оформить трансфер как можно быстрее, чтобы заявить Луиса Энрике на Клубный чемпионат мира. Но для этого придется действовать быстро – на игрока также претендуют "Бавария", "Байер", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл".

Добавим, что в этом сезоне 23-летний футболист забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах за "Марсель" во всех турнирах.

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Интер (Милан) Марсель
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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