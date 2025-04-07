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Капитан Ювентуса отреагировал на ничейный результат в матче против Ромы
Автор единственного гола своей команды высказался после игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ювентуса" Мануэль Локателли прокомментировал результат матча 31-го тура Серии А против "Ромы" (1:1).
"Мы хотели одержать победу в этом матче, ведь это была наша главная цель. Несмотря на то, что мы сыграли вничью, мы показали хорошую игру в этот вечер. Тренер попросил нас, когда он прибыл, поверить в себя. Мы действовали агрессивно, однако были несколько уставшие. Нам нужно работать над каждым аспектом игры, чтобы демонстрировать настрой в следующих матчах".
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Напомним, что "Ювентус" на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков.
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