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Кризис бергамасков затянулся. Аталанта - Лацио 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия

Борьба за попадание в зону ЛЧ разыграется нешуточная

Кризис бергамасков затянулся. Аталанта - Лацио 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" уступила "Лацио" в 31-м туре чемпионата Италии.

Три очка "орлам" принес Густав Исаксен.

Это уже третье подряд поражение "Аталанты". В турнирной таблице бергамасков от "Лацио" отделяет три очка (58 против 55).

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Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 0:1

Гол: Исаксен 54

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