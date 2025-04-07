Италия
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Кризис бергамасков затянулся. Аталанта - Лацио 0:1. Видео гола и обзор матча
Борьба за попадание в зону ЛЧ разыграется нешуточная
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" уступила "Лацио" в 31-м туре чемпионата Италии.
Три очка "орлам" принес Густав Исаксен.
Это уже третье подряд поражение "Аталанты". В турнирной таблице бергамасков от "Лацио" отделяет три очка (58 против 55).
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Серия А. 31-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лацио" 0:1
Гол: Исаксен 54
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