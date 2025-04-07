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Легенда Ювентуса высказался об изменениях в команде под руководством Игора Тудора
Но он все еще верит в будущее Мотты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-вратарь "Юве" Джанлуиджи Буффон был аналитиком во время матча между "Ювентусом" и "Ромой" (1:1). Он считает, что под руководством Игора Тудора команда движется в одном направлении.
"Сегодняшний матч создал впечатление, что игрокам есть что сказать друг другу и чем поделиться, что они движутся в одном направлении. В начале сезона я не видел единого замысла, каждый трактовал игру по-своему. Не было единства", – сказал Буффон.
Он также высказался о Тьяго Мотте, которого недавно уволили с поста главного тренера "Юве".
"Учитывая его опыт сначала как игрока, а затем – как тренера, я считаю, что Мотта имеет потенциал. Я до сих пор думаю, что у него будет замечательная карьера, поэтому надеюсь, что эта неудача станет для него уроком и поможет стать лучшим наставником. Я до сих пор очень верю в его будущее", – заверил Буффон.
Добавим, что после 31 сыгранного матча "Ювентус" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками.
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