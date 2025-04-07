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Гасперини - после поражения от Лацио: Результат не отражает того, как на самом деле проходила игра
Подфартило больше римлянам
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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини проанализировал
"Я считаю, что команда показала хорошую игру против сложного соперника.
Выводы всегда основываются на результате, который не отражает того, как на самом деле проходила игра.
Осталось семь поединков. Мы все еще можем добиться того, что не удалось в последних трех матчах, если будем играть с той же интенсивностью, настроем и желанием добиться результата. В футболе нужно принимать такие моменты и реагировать на них. Все еще возможно. Игроков не в чем упрекнуть, если говорить об их стараниях и игре", - цитирует Гасперини Football Italia.
По итогам 31-го тура "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Болонья" и "Ювентус" отстают от бергамасков на два очка, "Лацио" - на три.
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