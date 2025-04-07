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Болонья - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Болонья - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Болонья - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В туре четырех топ-матчей центральным является "Болонья" - "Наполи". Все же встречаются команды со второго и четвертого мест перед началом тура. И этот матч стал еще более важным после потери очков лидером лиги "Интером" - "Наполи" может сократить отставание от него до одного. А "Болонья" благодаря поражению "Аталанты" может выйти на третье место.

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Серия А. 31-й тур

7 апреля. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи"

Трансляция - Megogo 1

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