Болонья - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В туре четырех топ-матчей центральным является "Болонья" - "Наполи". Все же встречаются команды со второго и четвертого мест перед началом тура. И этот матч стал еще более важным после потери очков лидером лиги "Интером" - "Наполи" может сократить отставание от него до одного. А "Болонья" благодаря поражению "Аталанты" может выйти на третье место.

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Серия А. 31-й тур

7 апреля. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи"



Трансляция - Megogo 1