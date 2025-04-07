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Серия А. Болонья - Наполи 1:1. Великолепные голы и атмосфера, но недостаточный результат

Италия

Обе не воспользовались своим шансом

Серия А. Болонья - Наполи 1:1. Великолепные голы и атмосфера, но недостаточный результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 31-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи" 1:1

Голы: Ндой 64 - Ангисса 18

"Болонья": Скорупски (Равалья 25), Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер, Орсолини (Камбиаги 77), Одгар (Фаббиан 87), Ндой (Домингес 87), Даллинга (Кастро 77)

"Наполи": Скуффет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, МакТоминей (Гилмор 70), Политано (Нгонг 90+2), Лукаку, Нерес (Распадори 74)

Предупреждения: Эбишер 90+3 - Ди Лоренцо 60, Оливера 79, Ангисса 89

Главный арбитр: Давиде Масса

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