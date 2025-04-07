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Серия А. Болонья - Наполи 1:1. Великолепные голы и атмосфера, но недостаточный результат
Обе не воспользовались своим шансом
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Серия А. 31-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Наполи" 1:1
Голы: Ндой 64 - Ангисса 18
"Болонья": Скорупски (Равалья 25), Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер, Орсолини (Камбиаги 77), Одгар (Фаббиан 87), Ндой (Домингес 87), Даллинга (Кастро 77)
"Наполи": Скуффет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, МакТоминей (Гилмор 70), Политано (Нгонг 90+2), Лукаку, Нерес (Распадори 74)
Предупреждения: Эбишер 90+3 - Ди Лоренцо 60, Оливера 79, Ангисса 89
Главный арбитр: Давиде Масса
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