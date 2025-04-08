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Кампанийцы не воспользовались потерей очков Интера. Болонья – Наполи 1:1. Обзор матча
Хозяева продолжают борьбу за бронзу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В обоих таймах "россоблу" действовали первым номером и чаще угрожали соперникам. "Партенопейцы" во втором тайме нанесли всего 2 удара (0 в створ). Но "фельсинеи" пропустили быстрый мяч и смогли только сравнять счет.
"Красно-синие" остаются четвертыми в таблице (57 баллов), а уже 13 апреля поедут в Бергамо. Гости занимают вторую позицию (65 пунктов) и в ближайший понедельник будут принимать "Эмполи".
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Смотрите обзор матча 31 тура Серии А
Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара
Голы: Ндое, 64 – Ангисса, 18
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