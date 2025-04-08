  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кампанийцы не воспользовались потерей очков Интера. Болонья – Наполи 1:1. Обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кампанийцы не воспользовались потерей очков Интера. Болонья – Наполи 1:1. Обзор матча

Италия

Хозяева продолжают борьбу за бронзу

Кампанийцы не воспользовались потерей очков Интера. Болонья – Наполи 1:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В обоих таймах "россоблу" действовали первым номером и чаще угрожали соперникам. "Партенопейцы" во втором тайме нанесли всего 2 удара (0 в створ). Но "фельсинеи" пропустили быстрый мяч и смогли только сравнять счет.

"Красно-синие" остаются четвертыми в таблице (57 баллов), а уже 13 апреля поедут в Бергамо. Гости занимают вторую позицию (65 пунктов) и в ближайший понедельник будут принимать "Эмполи".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 31 тура Серии А

Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара

Болонья – Наполи 1:1

Голы: Ндое, 64 – Ангисса, 18

По теме
yellow-arrow
Серия А. Болонья - Наполи 1:1. Великолепные голы и атмосфера, но недостаточный результат
yellow-arrow
"Никогда не говори никогда", - Раньери порассуждал о конкуренции Довбика и Шомуродова
yellow-arrow
Болонья - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Болонья Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости