  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-помощник Манчини в сборной Италии возглавил Сампдорию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-помощник Манчини в сборной Италии возглавил Сампдорию

Италия

Возвращается к работе

Экс-помощник Манчини в сборной Италии возглавил Сампдорию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Альбериго Эвани стал главным тренером "Сампдории". По информации Transfermarkt, стороны подписали контракт до 30 июня 2025 года.

В тренерский штаб Эвани, в частности, вошли следующие специалисты: Аттилио Ломбардо (помощник наставника), Анджело Грегуччи (технический ассистент) и Паоло Бертелли (тренер по физподготовке).

Ранее 60-летний Эвани возглавлял молодежную и юниорскую сборные Италии. Предыдущим его местом работы специалиста была национальная команда Италии, где он был ассистентом Роберто Манчини с 2018 по 2023 год.

На данный момент "Сампдория" находится в зоне вылета турнирной таблицы Серии Б, занимая 18-е место из 20-и.

По теме
yellow-arrow
Болонья продлила контракт со своим ключевым игроком
yellow-arrow
Атлетико уже знает сумму, которую придется выложить за талантливого центрбека из Серии А
yellow-arrow
Рыбак для Гарри Кейна. Франческо Ачерби справлялся с раком, алкоголизмом и Эрлингом Холандом
Роберто Манчини Сампдория (Генуя) тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sampdoria
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости