Экс-помощник Манчини в сборной Италии возглавил Сампдорию

Альбериго Эвани стал главным тренером "Сампдории". По информации Transfermarkt, стороны подписали контракт до 30 июня 2025 года.

В тренерский штаб Эвани, в частности, вошли следующие специалисты: Аттилио Ломбардо (помощник наставника), Анджело Грегуччи (технический ассистент) и Паоло Бертелли (тренер по физподготовке).

Ранее 60-летний Эвани возглавлял молодежную и юниорскую сборные Италии. Предыдущим его местом работы специалиста была национальная команда Италии, где он был ассистентом Роберто Манчини с 2018 по 2023 год.

На данный момент "Сампдория" находится в зоне вылета турнирной таблицы Серии Б, занимая 18-е место из 20-и.