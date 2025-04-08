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Экс-помощник Манчини в сборной Италии возглавил Сампдорию
Возвращается к работе
Getty Images/Global Images Ukraine
Альбериго Эвани стал главным тренером "Сампдории". По информации Transfermarkt, стороны подписали контракт до 30 июня 2025 года.
В тренерский штаб Эвани, в частности, вошли следующие специалисты: Аттилио Ломбардо (помощник наставника), Анджело Грегуччи (технический ассистент) и Паоло Бертелли (тренер по физподготовке).
Ранее 60-летний Эвани возглавлял молодежную и юниорскую сборные Италии. Предыдущим его местом работы специалиста была национальная команда Италии, где он был ассистентом Роберто Манчини с 2018 по 2023 год.
На данный момент "Сампдория" находится в зоне вылета турнирной таблицы Серии Б, занимая 18-е место из 20-и.
Bentornato in blucerchiato, Chicco. Buon lavoro, mister #Evani.— U.C. Sampdoria (@sampdoria) April 7, 2025
????⚪️????⚫️⚪️???? pic.twitter.com/NhEOiBFbja
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