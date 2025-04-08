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Болонья продлила контракт со своим ключевым игроком

Италия

Футболист остается в команде на еще один сезон

Болонья продлила контракт со своим ключевым игроком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" продлила контракт со своим ключевым игроком.

На официальном сайте "красно-синих" сообщается о том, что клуб воспользовался опцией продления контракта 33-летнего Лукаша Скорупского на еще один сезон, то есть до конца июня 2026 года.

Напомним, что Скорупский присоединился к "Болонье" летом 2018 года из "Ромы" за 9 миллионов евро. За это время он провел 247 игр за клуб. Опытный поляк является основным голкипером команды в течение семи сезонов подряд.

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В этом сезоне Лукаш Скорупский провел 11 "сухих" матчей в 32 поединках за "Болонью" во всех турнирах. "Фельсинцы" сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А, что может позволить им попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Источник:
Bologna FC 1909
Опубликовал: Андрей Журба
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