"Болонья" продлила контракт со своим ключевым игроком.

На официальном сайте "красно-синих" сообщается о том, что клуб воспользовался опцией продления контракта 33-летнего Лукаша Скорупского на еще один сезон, то есть до конца июня 2026 года.

Напомним, что Скорупский присоединился к "Болонье" летом 2018 года из "Ромы" за 9 миллионов евро. За это время он провел 247 игр за клуб. Опытный поляк является основным голкипером команды в течение семи сезонов подряд.

???????????????????????????????????? ✍️????



Lukasz Skorupski resta in rossoblù fino al 2026 ????????????#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) April 8, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Лукаш Скорупский провел 11 "сухих" матчей в 32 поединках за "Болонью" во всех турнирах. "Фельсинцы" сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А, что может позволить им попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.