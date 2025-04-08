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Зимний новичок Милана поссорился с главным тренером команды
Напряженная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два месяца без голов – это слишком большой период для нападающего, как Сантьяго Хименес. На данный момент инвестиция, составившая почти 35 миллионов евро, включая бонусы, пока не оправдывает себя, но в "Милане" доверие к игроку осталось неизменным. Однако, доверие к нему со стороны тренера Сержиу Консейсау уменьшилось, и в последних трех матчах тот отдал предпочтение Тэмми Абрахаму.
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Сержиу Консейсау на этом этапе сезона движется своим путем. Без сомнения, в данный момент Абрахам находится в великолепной физической и ментальной форме, гораздо лучшей, чем у Хименеса, но португальский тренер делает мало для того, чтобы максимизировать инвестицию, которую "Милан" осуществил этой зимой. Между Консейсау и Хименесом не возникло "искры", а ссора, произошедшая между ними на тренировке перед дерби в Кубке Италии, точно не помогла улучшить ситуацию.
Добавим, что после зимнего перехода Сантьяго Хименес успел провести 13 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.
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