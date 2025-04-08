Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус позитивно настроен относительно продления контракта своего лидера
Получит повышение зарплаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Tutto Juve, переговоры о продлении контракта между полузащитником сборной США Вестоном Маккенни и итальянским грандом "Ювентусом" идут в правильном направлении.
Контакты между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, и сигналы становятся все более позитивными. Новое соглашение оставит Маккенни в Турине до 2028 или 2029 года и будет предусматривать повышение заработной платы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Американец перешел в "Ювентус" в 2020 году из немецкого "Шальке 04", и с тех пор он провел за "бьянконери" 171 матч, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Казалось, что его карьера в Турине завершена, когда его отправили в аренду в английский "Лидс" на сезон 2023/24, но уже в этом сезоне он стал одним из лучших игроков команды и проявил себя как универсальный и надежный футболист.
Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 5 голов и 3 ассиста в 37 матчах за "Юве" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- "Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына
- Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения