Ювентус позитивно настроен относительно продления контракта своего лидера

Как сообщает Tutto Juve, переговоры о продлении контракта между полузащитником сборной США Вестоном Маккенни и итальянским грандом "Ювентусом" идут в правильном направлении.

Контакты между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, и сигналы становятся все более позитивными. Новое соглашение оставит Маккенни в Турине до 2028 или 2029 года и будет предусматривать повышение заработной платы.

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Американец перешел в "Ювентус" в 2020 году из немецкого "Шальке 04", и с тех пор он провел за "бьянконери" 171 матч, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Казалось, что его карьера в Турине завершена, когда его отправили в аренду в английский "Лидс" на сезон 2023/24, но уже в этом сезоне он стал одним из лучших игроков команды и проявил себя как универсальный и надежный футболист.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 5 голов и 3 ассиста в 37 матчах за "Юве" во всех турнирах.