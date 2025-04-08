Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А

Дженоа - Удинезе 1:0

Эмполи - Кальяри 0:0

Парма - Интер 2:2

Милан - Фиорентина 2:2

Монца - Комо 1:3

Лечче - Венеция 1:1

Торино - Эллас Верона 1:1

Аталанта - Лацио 0:1

Рома - Ювентус 1:1

Болонья - Наполи 1:1

31-й тур Серии А состоял из четырех Топ-матчей, четырех прямых встреч команд со второго по девятое место. Еще и первое место, играя против новичка лиги, вдруг не победило, обострив борьбу в туре еще больше. Но в итоге мы получили слишком много ничьих, а значит - сохранение статус-кво в большей части турнирной таблицы. В том числе и внизу. Семь ничьих в десяти матчах тура.

"Болонья" - "Наполи"

Центральный матч тура. "Наполи" мог сократить отставание от лидера лиги до одного очка, "Болонья" - выйти на третье место. Но обе команды не сделали этого. "Везувиани" остаются с двумя победами в последних девяти матчах и аж шестью ничьими. То есть не в форме. То есть должны быть довольны такой гостевой ничьей. А "россоблу" точно недовольны прерванной серией из пяти побед в лиге.

Игра была интенсивной, интересной, боевитой, с двумя очень красивыми голами, но не хватало точности, качества, четкости. Даже ударов по воротам было всего 18. И это при том, что "Наполи" потерял первого вратаря Мерета и лидера обороны Буонджорно, а "Болонья" перед матчем потеряла опорника Фергюсона и защитника Калабрию, а в середине первого тайма - вратаря Скорупски. Оборона выдержала.

В первом тайме "Наполи" играл чуть лучше соперника и забил. Во втором "Болонья" - намного лучше соперника, а неаполитанцы сели за "автобус", что недостойно претендента на Скудетто. И пропустили лишь (!) один.

Наставнику "Болоньи" Винченцо Итальяно очень понравился второй тайм своей команды и в целом ее характер и игра. Он не разочарован. А ассистент дисквалифицированного Антонио Конте Кристиан Стеллини был разочарован вторым таймом. Заявляя, что мечтать о Скудетто можно лишь если играть как в первом.

"Рома" - "Ювентус"

В Риме также команда с серией побед принимала кризисную. "Рома" выиграла семь матчей лиги подряд, "Ювентус" недавно проигрывал со счетом 0:3 и 0:4, менял тренера, а в первом матче нового победил дома середняка лишь со счетом 1:0. И здесь обе играли интенсивно, боролись, но и здесь не хватало точности, качества, креатива. А здесь еще и примерно после 53-ей минуты команды прекратили играть.

Здесь как раз гости играли лучше, владели мячом, пытались действовать интенсивно, вертикально. Но забили лишь один, не реализовали другие моменты, пропустили с углового в начале второго тайма. Игор Тудор признавал проблемы в центре обороны и в центре атаки. При этом первый тайм ему очень понравился. В целом он считает игру очень даже положительной, добавляющей уверенности в себе.

Что касается "Ромы", то она изменилась с выходом второго форварда. Эльдор Шомуродов как раз и забил. Но надолго ее не хватило, и лучше всего игру команды подытоживают слова Клаудио Раньери: "Если ты не способен выиграть матч, важно не проиграть. Мы действовали организованно и забрали домой одно очко".

Несмотря на победные серии, сомнения насчет "Болоньи" и "Ромы" существовали. Ведь почти все матчи серий выиграли тяжело, с разницей в один мяч. Вторая еще и все семь побед добыла над аутсайдерами. "Ювентус" же в этом сезоне не побеждал грандов в гостях. А "Наполи" в последнее время много играл вничью с грандами. Так что неспособность участников матчей в Болонье и Риме победить не удивила.

"Аталанта" - "Лацио"

Удивила способность одного из участников матча в Бергамо победить. Оба пребывали в кризисе. "Аталанта" после двух побед в шести турах, в частности, двух поражений подряд, "Лацио" - после одной победы в шести турах, в частности, 0:5 в предыдущем гостевом матче. Они и играли осторожно, неуверенно, как кризисные команды. Прежде всего пытались сохранить организованность.

Что решило игру? Замена от Марко Барони? Густав Исаксен не мог играть полный матч, но вышел в начале второго тайма и сразу же забил. В целом семь замен Барони в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем? Исаак Хиен, центральный защитник "Аталанты", во втором матче подряд допустивший грубую ошибку? Или же общий настрой, общее состояние команд, способность признавать проблемы?

Барони признавал кризис, сообщал, что раздражен, что команда желает реабилитироваться. А Джан Пьеро Гасперини заявлял, что все в порядке, что только что громили "Ювентус", что разговоры о коллапсе команды нелогичны. После матча упрямо говорил о хорошей игре команды. Вот она и катится дальше. Три поражения подряд. Семь матчей дома в лиге без побед подряд. Дома уж точно коллапс.

Добавил к бардаку и инцидент с заменой. Гасперини признал, что хотел заменить Эдерсона. Он сказал своему помощнику "Эде", но тот услышал "Аде" и указал заменить Адемолу Лукмана. Когда поняли ошибку, было уже поздно. Непрофессиональное поведение. Пресса также отмечала кислые рожи Лукмана и лучшего бомбардира Матео Ретеги во время их замен.

"Милан" - "Фиорентина"

Аутсайдеры Топ-9 должны были пользоваться этими ничьими. Но не сумели. Претензии к "Фиорентине", ехавшей в Милан после громких побед над "Ювентусом" и "Аталантой", забившей дважды к десятой минуте, но пропустившей необязательные голы - со "стенки", с паса вразрез в отрыв. Ну а от "Милана" уже не ожидают ничего. Кроме провалов в начале матчей.

В целом вышла очень веселая интенсивная игра. Особенно во втором тайме с 26-ю ударами по воротам. Но результат никого не устроил.

"Россонери" пропустили пять мячей в первые 19 минут в четырех последних турах лиги, четыре в первые десять минут. Неудивительно, что Тиджани Рейндерс в отчаянии говорил после финального свистка: "В каждом матче одно и то же". Затем они вернулись, уже не впервые в году, могли забить еще. Но такие перепады не способны привести к серии побед, которая нужна для выхода с девятого места.

Главный же тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино хвалил характер, смелость и интенсивность подопечных, говорил, что они на правильном пути, много создали. И вообще говорил о замечательной игре, с интенсивностью, "какой не видел в Италии годами". Но факт в том, что он упустил победу.

"Интер"

Чемпион умудрился не воспользоваться всеми этими подарками. Точнее, играя первым, сам подарил всем подарок. Он единственный в Серии А, кто еще играет во всех трех турнирах, играл в Кубке против "Милана" в среду, и лавировать, распределять силы, проводить ротацию становится все труднее.

В Парме "Интер" вел со счетом 2:0 после первого тайма, но счет с таким же успехом мог быть 2:2. Ян Зоммер дважды спас. Во втором "нерадзурри" катали мяч и проспали два гола соперника. А после них были настолько шокированы, что даже не сумели организовать настоящий финальный штурм. Как раз соперник мог забить.

Представители "Интера" жаловались на усталость, физическую и ментальную, Симоне Индзаги говорил о четырех заменах из-за травм и о том, что его игроки - такие же люди, как и все другие. Но, в любом случае, обязанностью чемпиона было не позволять новичку лиги столько опасных моментов. Зоммер признал, что оборона команды работает сейчас плохо.

В очных матчах середняков и аутсайдеров команды также не воспользовались шансами. Лишь "Комо" победил несчастную "Монцу". Да и там понадобился камбек. И "Дженоа" в равном матче победила "Удинезе". А вот "Верона", "Кальяри", "Лечче", "Эмполи" и "Венеция" быстро согласились на ничьи. Эти пять команд забили в туре лишь три мяча, и все - до 68-ой минуты.

Лучший игрок тура - Дан Ндой ("Болонья"). Классный гол пяткой и другие шансы забить

Прорыв тура - "Парма". С 0:2 на 2:2 против чемпиона

Разочарование тура - "Интер". С 2:0 на 2:2 против новичка

Лучший вратарь тура - Миле Свилар ("Рома"). Шесть сейвов против "Ювентуса"

Лучший тренер тура - Марко Барони ("Лацио"). Его замена принесла победу в Бергамо

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 31 20 8 3 69-30 68 2 "Наполи" 31 19 8 4 48-25 65 3 "Аталанта" 31 17 7 7 63-30 58 4 "Болонья" 31 15 12 4 51-35 57 5 "Ювентус" 31 14 14 3 47-29 56 6 "Лацио" 31 16 7 8 52-42 55 7 Рома 31 15 8 8 46-31 53 8 "Фиорентина" 31 15 7 9 49-32 52 9 "Милан" 31 13 9 9 47-37 48 10 "Торино" 31 9 13 9 36-36 40 11 "Удинезе" 31 11 7 13 36-42 40 12 "Дженоа" 31 9 11 11 29-38 38 13 Комо 31 8 9 14 39-48 33 14 Верона 31 9 4 18 30-59 31 15 "Кальяри" 31 7 9 15 31-44 30 16 "Парма" 31 5 12 14 37-51 27 17 Лечче 31 6 8 17 22-50 26 18 "Эмполи" 31 4 12 15 24-47 24 19 Венеция 31 3 12 16 24-44 21 20 Монца 31 2 9 20 25-55 15

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