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Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А

Италия

Семь ничьих в десяти матчах

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Дженоа - Удинезе 1:0

Эмполи - Кальяри 0:0

Парма - Интер 2:2

Милан - Фиорентина 2:2

Монца - Комо 1:3

Лечче - Венеция 1:1

Торино - Эллас Верона 1:1

Аталанта - Лацио 0:1

Рома - Ювентус 1:1

Болонья - Наполи 1:1

31-й тур Серии А состоял из четырех Топ-матчей, четырех прямых встреч команд со второго по девятое место. Еще и первое место, играя против новичка лиги, вдруг не победило, обострив борьбу в туре еще больше. Но в итоге мы получили слишком много ничьих, а значит - сохранение статус-кво в большей части турнирной таблицы. В том числе и внизу. Семь ничьих в десяти матчах тура.

"Болонья" - "Наполи"

Центральный матч тура. "Наполи" мог сократить отставание от лидера лиги до одного очка, "Болонья" - выйти на третье место. Но обе команды не сделали этого. "Везувиани" остаются с двумя победами в последних девяти матчах и аж шестью ничьими. То есть не в форме. То есть должны быть довольны такой гостевой ничьей. А "россоблу" точно недовольны прерванной серией из пяти побед в лиге.

Игра была интенсивной, интересной, боевитой, с двумя очень красивыми голами, но не хватало точности, качества, четкости. Даже ударов по воротам было всего 18. И это при том, что "Наполи" потерял первого вратаря Мерета и лидера обороны Буонджорно, а "Болонья" перед матчем потеряла опорника Фергюсона и защитника Калабрию, а в середине первого тайма - вратаря Скорупски. Оборона выдержала.

В первом тайме "Наполи" играл чуть лучше соперника и забил. Во втором "Болонья" - намного лучше соперника, а неаполитанцы сели за "автобус", что недостойно претендента на Скудетто. И пропустили лишь (!) один.

Наставнику "Болоньи" Винченцо Итальяно очень понравился второй тайм своей команды и в целом ее характер и игра. Он не разочарован. А ассистент дисквалифицированного Антонио Конте Кристиан Стеллини был разочарован вторым таймом. Заявляя, что мечтать о Скудетто можно лишь если играть как в первом.

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 1

"Рома" - "Ювентус"

В Риме также команда с серией побед принимала кризисную. "Рома" выиграла семь матчей лиги подряд, "Ювентус" недавно проигрывал со счетом 0:3 и 0:4, менял тренера, а в первом матче нового победил дома середняка лишь со счетом 1:0. И здесь обе играли интенсивно, боролись, но и здесь не хватало точности, качества, креатива. А здесь еще и примерно после 53-ей минуты команды прекратили играть.

Здесь как раз гости играли лучше, владели мячом, пытались действовать интенсивно, вертикально. Но забили лишь один, не реализовали другие моменты, пропустили с углового в начале второго тайма. Игор Тудор признавал проблемы в центре обороны и в центре атаки. При этом первый тайм ему очень понравился. В целом он считает игру очень даже положительной, добавляющей уверенности в себе.

Что касается "Ромы", то она изменилась с выходом второго форварда. Эльдор Шомуродов как раз и забил. Но надолго ее не хватило, и лучше всего игру команды подытоживают слова Клаудио Раньери: "Если ты не способен выиграть матч, важно не проиграть. Мы действовали организованно и забрали домой одно очко".

Несмотря на победные серии, сомнения насчет "Болоньи" и "Ромы" существовали. Ведь почти все матчи серий выиграли тяжело, с разницей в один мяч. Вторая еще и все семь побед добыла над аутсайдерами. "Ювентус" же в этом сезоне не побеждал грандов в гостях. А "Наполи" в последнее время много играл вничью с грандами. Так что неспособность участников матчей в Болонье и Риме победить не удивила.

"Аталанта" - "Лацио"

Удивила способность одного из участников матча в Бергамо победить. Оба пребывали в кризисе. "Аталанта" после двух побед в шести турах, в частности, двух поражений подряд, "Лацио" - после одной победы в шести турах, в частности, 0:5 в предыдущем гостевом матче. Они и играли осторожно, неуверенно, как кризисные команды. Прежде всего пытались сохранить организованность.

Что решило игру? Замена от Марко Барони? Густав Исаксен не мог играть полный матч, но вышел в начале второго тайма и сразу же забил. В целом семь замен Барони в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем? Исаак Хиен, центральный защитник "Аталанты", во втором матче подряд допустивший грубую ошибку? Или же общий настрой, общее состояние команд, способность признавать проблемы?

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 2

Барони признавал кризис, сообщал, что раздражен, что команда желает реабилитироваться. А Джан Пьеро Гасперини заявлял, что все в порядке, что только что громили "Ювентус", что разговоры о коллапсе команды нелогичны. После матча упрямо говорил о хорошей игре команды. Вот она и катится дальше. Три поражения подряд. Семь матчей дома в лиге без побед подряд. Дома уж точно коллапс.

Добавил к бардаку и инцидент с заменой. Гасперини признал, что хотел заменить Эдерсона. Он сказал своему помощнику "Эде", но тот услышал "Аде" и указал заменить Адемолу Лукмана. Когда поняли ошибку, было уже поздно. Непрофессиональное поведение. Пресса также отмечала кислые рожи Лукмана и лучшего бомбардира Матео Ретеги во время их замен.

"Милан" - "Фиорентина"

Аутсайдеры Топ-9 должны были пользоваться этими ничьими. Но не сумели. Претензии к "Фиорентине", ехавшей в Милан после громких побед над "Ювентусом" и "Аталантой", забившей дважды к десятой минуте, но пропустившей необязательные голы - со "стенки", с паса вразрез в отрыв. Ну а от "Милана" уже не ожидают ничего. Кроме провалов в начале матчей.

В целом вышла очень веселая интенсивная игра. Особенно во втором тайме с 26-ю ударами по воротам. Но результат никого не устроил.

"Россонери" пропустили пять мячей в первые 19 минут в четырех последних турах лиги, четыре в первые десять минут. Неудивительно, что Тиджани Рейндерс в отчаянии говорил после финального свистка: "В каждом матче одно и то же". Затем они вернулись, уже не впервые в году, могли забить еще. Но такие перепады не способны привести к серии побед, которая нужна для выхода с девятого места.

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 3

Главный же тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино хвалил характер, смелость и интенсивность подопечных, говорил, что они на правильном пути, много создали. И вообще говорил о замечательной игре, с интенсивностью, "какой не видел в Италии годами". Но факт в том, что он упустил победу.

"Интер"

Чемпион умудрился не воспользоваться всеми этими подарками. Точнее, играя первым, сам подарил всем подарок. Он единственный в Серии А, кто еще играет во всех трех турнирах, играл в Кубке против "Милана" в среду, и лавировать, распределять силы, проводить ротацию становится все труднее.

В Парме "Интер" вел со счетом 2:0 после первого тайма, но счет с таким же успехом мог быть 2:2. Ян Зоммер дважды спас. Во втором "нерадзурри" катали мяч и проспали два гола соперника. А после них были настолько шокированы, что даже не сумели организовать настоящий финальный штурм. Как раз соперник мог забить.

Представители "Интера" жаловались на усталость, физическую и ментальную, Симоне Индзаги говорил о четырех заменах из-за травм и о том, что его игроки - такие же люди, как и все другие. Но, в любом случае, обязанностью чемпиона было не позволять новичку лиги столько опасных моментов. Зоммер признал, что оборона команды работает сейчас плохо.

В очных матчах середняков и аутсайдеров команды также не воспользовались шансами. Лишь "Комо" победил несчастную "Монцу". Да и там понадобился камбек. И "Дженоа" в равном матче победила "Удинезе". А вот "Верона", "Кальяри", "Лечче", "Эмполи" и "Венеция" быстро согласились на ничьи. Эти пять команд забили в туре лишь три мяча, и все - до 68-ой минуты.

Лучший игрок тура - Дан Ндой ("Болонья"). Классный гол пяткой и другие шансы забить

Прорыв тура - "Парма". С 0:2 на 2:2 против чемпиона

Разочарование тура - "Интер". С 2:0 на 2:2 против новичка

Лучший вратарь тура - Миле Свилар ("Рома"). Шесть сейвов против "Ювентуса"

Лучший тренер тура - Марко Барони ("Лацио"). Его замена принесла победу в Бергамо

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 4"Интер"

 31 20 8 3 69-30 68
2

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 5"Наполи"

 31 19 8 4 48-25 65
3

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 6"Аталанта"

 31 17 7 7 63-30 58
4

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 7"Болонья"

 31 15 12 4 51-35 57
5

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 8"Ювентус"

 31 14 14 3 47-29 56
6

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 9"Лацио"

 31 16 7 8 52-42 55
7

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 10Рома

 31 15 8 8 46-31 53
8

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 11"Фиорентина"

 31 15 7 9 49-32 52
9

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 12"Милан"

 31 13 9 9 47-37 48
10

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 13"Торино"

 31 9 13 9 36-36 40
11

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 14"Удинезе"

 31 11 7 13 36-42 40
12

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 15"Дженоа"

 31 9 11 11 29-38 38
13

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 16Комо

 31 8 9 14 39-48 33
14

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 17Верона

 31 9 4 18 30-59 31
15

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 18"Кальяри"

 31 7 9 15 31-44 30
16

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 19"Парма"

 31 5 12 14 37-51 27
17

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 20Лечче

 31 6 8 17 22-50 26
18

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 21"Эмполи"

 31 4 12 15 24-47 24
19

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 22Венеция

 31 3 12 16 24-44 21
20

Статус-кво, кроме Аталанты и Лацио. Итоги 31-го тура Серии А - изображение 23Монца

 31 2 9 20 25-55 15

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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