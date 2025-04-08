Милан продаст двух звездных игроков, чтобы профинансировать летнюю перестройку

По данным La Gazzetta dello Sport, "Милан" планирует продать как минимум двух ключевых игроков в летнее трансферное окно, чтобы профинансировать масштабную перестройку состава. Согласно сообщениям, "Милан" готовится продать Тео Эрнандеса и Фикайо Томори.

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И хотя Тео был одним из лидеров "россонери" в предыдущие сезоны, на этот раз он не оправдал ожиданий. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Поэтому клуб, вероятно, согласится продать француза уже этим летом — возможно, по сниженной цене. В предыдущие годы за Тео просили бы от 50 до 60 миллионов евро, но сейчас ситуация иная. В январе "Комо" якобы предлагал около 40 миллионов плюс бонусы, так что предполагается, что летом "Милан" может согласиться на сумму в пределах 30 миллионов плюс бонусы.

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Кроме того, клуб планирует расстаться с Томори. Бывший защитник "Челси" уже несколько трансферных окон подряд связывается с возможным переходом. Вероятным вариантом является возвращение в АПЛ, хотя зимой "Ювентус" уже делал официальное предложение: аренда с правом выкупа за около 30 миллионов евро. Контракт Томори с "Миланом" действует до 2027 года, поэтому ситуация с ним не является столь срочной, как с Тео. Это также означает, что клуб не спешит снижать цену на игрока.

Кроме этих двух, "Милан" готов рассмотреть предложения и по другим игрокам - в частности, Юнусу Мусе, Рубену Лофтус-Чику, Самуэлю Чуквезе и Эмерсону Роялю.