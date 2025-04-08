Хавбек Милан может летом покинуть команду

Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает OneFootball, игра 26-летнего нидерландца в текущем сезоне привлекла внимание таких футбольных гигантов, как мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". "Милан", в свою очередь, намерен приложить все усилия, чтобы сохранить своего игрока.

Рейндерс в текущем сезоне провел 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.