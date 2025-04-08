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Хавбек Милан может летом покинуть команду

Италия

Тиджани Рейндерс может сменить клубную прописку

Хавбек Милан может летом покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает OneFootball, игра 26-летнего нидерландца в текущем сезоне привлекла внимание таких футбольных гигантов, как мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". "Милан", в свою очередь, намерен приложить все усилия, чтобы сохранить своего игрока.

Рейндерс в текущем сезоне провел 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
OneFootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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