Зимний новичок Милана из-за травмы выбыл на несколько недель

Зимний новичок "Милана" получил травму и выбыл на несколько недель.

На официальном сайте клуба появилась информация о том, что опытный английский защитник Кайл Уокер уже перенес операцию после перелома правого локтя.

"Для обеспечения оптимизации времени восстановления, игрок перенес операцию в Милане. Операция прошла полностью успешно. Кайл немедленно начнет реабилитацию", - говорится в заявлении итальянского клуба.

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Напомним, что в январе этого года 32-летний Уокер присоединился к "Милану" на правах аренды до конца сезона. Он успел принять участие в 12 матчах в составе "россонери" во всех турнирах.