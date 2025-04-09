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Три итальянских топ-клуба следят за сенсационным центрбеком из Серии А
Его связывали с переходом в Реал и Атлетико
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянские топ-клубы присоединились к борьбе с миланским "Интером" за сенсационного центрбека Серии А.
Согласно информации от авторитетного журналиста Руди Галетти, 26-летний Джон Лукуми из "Болоньи" привлек к себе внимание "Ромы" и "Наполи". Представители трех клубов уже обращались к "красно-синим" насчет информации о нем.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее появлялась информация об интересе к центральному защитнику со стороны мадридского "Атлетико".
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В этом сезоне Джон Лукуми провел 35 матчей за "Болонью" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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