Андреа Пирло заявил, что не хотел покидать Милан

Легендарный полузащитник Андреа Пирло с теплом вспоминает свои 10 лет в футболке "Милана", но и с сожалением, в частности из-за своего прощания с клубом. Пирло был любимцем фанов на "Сан-Сиро", однако покинул клуб как свободный агент, когда ему не предложили новый контракт.

"Я там вырос, стал мужчиной, и, честно говоря, с удовольствием остался бы еще на несколько лет, но это было невозможно. Наверное, это были мои лучшие годы. Я до сих пор дружу со многими, кого там встретил –мы даже вместе ездим в отпуск. Это и есть то, что осталось мне от "Милана" – дружба", – сказал Пирло.

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Итальянец никогда не скрывал, что чувствовал себя вытесненным из "Милана" тогдашним тренером Максом Аллегри и директором Адриано Галлиани.

"Меня это раздражает, потому что многие до сих пор не понимают, что это было не мое решение. Я хотел остаться в "Милане", но не было условий, чтобы это произошло, поэтому мы должны были пойти разными путями. Когда я попрощался с командой и сказал, что ухожу из "Милана", это был один из самых болезненных и печальных моментов в моей жизни", – сказал Пирло.

Напомним, что полузащитник провел за "Милан" 401 официальный матч, забил 41 гол и отдал 71 ассист. Он выиграл вместе с клубом два титула Серии А, две Лиги чемпионов, один Межконтинентальный кубок, два Суперкубка УЕФА, один Кубок Италии и один Суперкубок Италии.